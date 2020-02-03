Hollywood’un ünlü ismi Sharon Stone, verdiği bir röportajda 40 yaş pişmanlığını açıkladı. Geçen haftalarda, bir çöpçatanlık uygulamasına üye olup, daha sonra platformdan atılmasıyla gündeme gelen oyuncu, “Bazı kullanıcılar benim orada olmamın mümkün olmayacağını belirterek hesabımı şikayet etmiş. Beni dışlıyor musunuz?” diye açıklama yapmıştı.