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        Haberler Spor Futbol Shakhtar Donetsk, Tete ve Galatasaray'ı FIFAya şikayet etti - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk, Tete ve Galatasaray'ı FIFAya şikayet etti

        Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, eski oyuncusu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile Galatasaray'ı, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği iddiasıyla FIFA'ya başvuruda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:52 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:52
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        Shakhtar'dan FIFA'ya Tete şikayeti
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        Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

        "2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur."

        Ayrıca, FIFA nezdinde yürütülecek yargılamaya ilişkin sürecin Galatasaray tarafından titizlikle takip edildiği aktarıldı.

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