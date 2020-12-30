Asgari ücret tespit komisyonu, 2021 yılında uygulanacak brüt asgari ücreti yüzde 21.56 oranında artırarak 3 bin 577.50 liraya, net asgari ücreti de 2 bin 825.90 liraya çıkardı. Asgari ücretle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan prim ödemeleri ve borçlanma maliyetleri de arttı.
2021 yılında SGK’ya bildirilen prime esas kazanç 3 bin 577.50 lira ile bunun 7.5 katı olan 26 bin 831.25 TL arasında olacak. İşçi ve işveren payı olarak ücret üzerinden ödenen en düşük prim ve vergi toplamı bin 133.32 TL’den bin 377.66 TL’ye yükselecek.
SGK’ya borçlanma yapmak isteyenler bu yıl 1 gün için en düşük 31.39 TL, en yüksek 235.42 TL prim ödeyebiliyor. Gelecek yıl günlük en düşük borçlanma maliyeti 38.16 TL’ye, en yüksek borçlanma maliyeti de 286.20 TL’ye ulaşacak.
ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ 20 BİN LİRAYI AŞACAK
En çok borçlanma er ve erbaşlıkta ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. Askerliği sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıç tarihleri askerlik borçlanmasıyla öne çekiliyor. Bu nedenle prim günü eksik olmayanlar da askerlik borçlanması yapmayı tercih ediyor.
En düşük prim üzerinden yapılan 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 3 bin 656 lira artarak 16 bin 950 liradan 20 bin 606 liraya yükselecek.
DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN 4.9 BİN LİRA DAHA FAZLA ÖDENECEK
Doğum yaptıktan sonra çalışmaya ara veren, ücretsiz izne çıkan işçi, memur veya esnaf statüsündeki kadınlar her çocuk için boşta geçen sürelerin 2 yıla kadar kısmını borçlanabiliyorlar. Üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma olanağı bulunuyor.
Bir çocuk için 720 gün borçlanmanın maliyeti gelecek yıl 4 bin 875 lira artarak 22 bin 600 liradan 27 bin 475 liraya yükselecek. Doğum borçlanması maliyeti 2 çocukta 45 bin 201 liradan 54 bin 950 liraya, üç çocukta ise 67 bin 802 liradan 82 bin 425 liraya çıkacak.
|2021 yılında SGK borçlanma maliyetleri olacak?
|(TL)
|Eski
|Yeni
|En düşük günlük borçlanma primi
|31.39
|38.16
|En yüksek günlük borçlanma primi
|235.42
|286.20
|Askerlik borçlanması (18 ay)
|16.950.60
|20.606.40
|Doğum borçlanması 1 çocuk
|22.600.80
|27.475.20
|Doğum borçlanması 2 çocuk
|45.201.60
|54.950.40
|Doğum borçlanması 3 çocuk
|67.802.40
|82.425.60
|Gurbetçi ev kadınının yurt dışı borçlanması (5400 gün)
|238.383.00
|289.777.50
|Genel sağlık sigortası (GSS) primi
|88.29
|107.32
|En düşük kıdem tazminatı
|2.943.00
|3.577.50
|Not: Borçlanma maliyetleri en düşük borçlanma primi üzerinden hesaplanmıştır.
GURBETÇİLERİN BORÇLANMALARI GİDEREK ZORLAŞIYOR
Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev kadınları 18 yaşın üzerindeki süreler ile erkekler sigortalı çalıştıkları süreler için Türkiye’de borçlanma yapmak suretiyle emeklilik hakkı elde ediyor. Hiçbir çalışması olmayan gurbetçi kadınlar 5400 prim günüyle emekli olabiliyorlar.
Geçen yıl yapılan kanun değişikliğiyle prime esas kazanç üzerinden yatırmaları gereken prim tutarı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartılan gurbetçiler, gelecek yıl daha da yüksek borçlanma maliyetiyle karşı karşıya kalacaklar.
Gurbetçi bir kadının 5400 gün için borçlanma maliyeti 51 bin 394 lira artarak 238 bin 383 liradan 289 bin 777 liraya çıkacak.
AYLIK GSS PRİMİ 107 LİRAYI AŞACAK
Çocuklar 18 yaşına kadar bakmakla yükümlü olunan sıfatıyla anne babaları üzerinden sağlık hizmeti alıyorlar. Yaş sınırı ortaöğretimde okuyanlar için 20, yükseköğretimde okuyanlar için de 25 olarak uygulanıyor. Bu yaşı dolduranlar veya mezun olduktan sonra iki yılı tamamlayanlar sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa ve bakmakla yükümlü olunan kişi değillerse genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. Aylık GSS prim tutarı bu yıl 88.29 TL düzeyinde iken, gelecek yıl bu rakam 107.32 TL’ye çıkacak.
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