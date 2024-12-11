SGK kaplıca tedavisini karşılıyor mu? Kimler ücretsiz Kaplıca tedavisi görebilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaplıca tedavisi gerekli görülen hastaların, anlaşmalı tesislere başvurması halinde kaplıca masraflarını karşılıyor. Tedavi için Sağlık Kurulu tarafından rapor düzenlenen hastaların 5 iş günü içerisinde kaplıca tesisine başvurması gerekiyor. Peki, SGK ücretsiz kaplıca tedavisi şartları nedir, hangi kurumlarla anlaşma var? İşte, detaylar...
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SGK, kaplıca tedavisi gerekli görülen hastaların kaplıca tedavisine dair masraflarını karşılıyor. Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı olan tesislere başvurulması halinde kişi; yol ücreti, gündelik hatta refakatçi için de ödeme alabiliyor. Peki, SGK kaplıca tedavisi şartları nelerdir, hangi durumlarda tedavi karşılanır? İşte, tüm detaylar...
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KAPLICA TEDAVİSİ SGK TARAFINDNA KARŞILANIYOR MU?
SGK, kaplıca tedavisine gerek görülen vatandaşların kaplıca masraflarını karşılıyor. Tedavisine karar verilen hastanın, Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 (beş) iş günü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp, bu raporun geçerli olduğu 6 (altı) aylık süre içerisinde sağlık hizmet sunucusu tarafından SUT eki Hasta Sevk Formu (sevk belgesi) düzenlenerek sevk edilmesi gerekir.
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SGK KAPLICA TEDAVİSİNE NASIL BAŞVURULUR?
Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin banyo ücreti, yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanmaz.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ANLAŞMALI OLAN KAPLICA TESİSLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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SGK KAPLICA TEDAVİSİNİN ŞARTLARI NELERDİR?
- Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.
- Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanır.
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- Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir.
- Yol giderin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak yapılır.