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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Sezonun ilk sprint yarışında zaferin adı: Max Verstappen! - Motor Sporları Haberleri

        Sezonun ilk sprint yarışında zaferin adı: Max Verstappen!

        Formula 1'de sezonun 6. yarışı Lenovo Çin Grand Prix 2024'ünde gerçekleştirilen sezonun ilk sprint yarışında Verstappen sürpriz yapmadı. Hollandalı pilot, kariyerinin 8. sprint yarışı galibiyetini elde etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:04
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        • 1

          Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Sezonun 5. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

        • 2

          Son üç yılın şampiyonu Verstappen, 4. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı. Liderin 13.043 saniye gerisinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, takım arkadaşı Verstappen'in 15.258 saniye arkasında Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu.

        • 3

          Yarışın yarın TSİ 10.00'da başlayacağı Çin Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        • 4

          - Pilotlar

          1. Max Verstappen (Hollanda): 85 puan

          2. Sergio Perez (Meksika): 70

          3. Charles Leclerc (Monako): 64

          4. Carlos Sainz (İspanya): 59

          5. Lando Norris (Büyük Britanya): 40

        • 5

          - Takımlar

          1. Red Bull: 155

          2. Ferrari: 129

          3. McLaren: 74

          4. Mercedes: 42

          5. Aston Martin: 33

        • 6
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