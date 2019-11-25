Hamile kalmadan bir sene önce sigarayı zaten bırakmıştım. Alkol hiç içmem. Kahve, çay, çiğ et, sokakta salata ve dip balığı asla yemedim. Hamileliğim boyunca sağlığımdan daha çok çatlak kremi sürüp, sürmediğim soruldu. Ben çok üşendim ve herhalde 10 kere falan sürmüşümdür. Gördüğüm kadarı ile çatlağım olmadı, belki son hafta olur. Fark etmez o da kızımdan bana hatıra olur.