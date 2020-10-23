Sezgin Alkan ile Cem Adrian'dan 'Hatırla'

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Sanatçı Sezgin Alkan'ın çıkacak albümünün son teklisi 'Hatırla', müzikseverlerle buluştu. Alkan'a şarkıda vokallerde Cem Adrian eşlik ediyor.

Beraber yaptıkları sahne çalışmalarında 13. yılı geride bırakan iki isim, bu defa daha da karanlık bir orkestrasyon ile uzakları, parçalanmışlıkları ve özlemleri bizlere hatırlatıyor.

Sözleri Cem Adrian'a, müzik ve düzenlemesi ise Sezgin Alkan’a ait olan şarkının mix ve masteringi ise Levent Üstüner’e ait.