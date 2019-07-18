Şarkıcı Cem Adrian, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuşadası Gençlik Festivali'nde kaza geçirdiğini duyurmuştu.

"ÖLMEDİK YA!"

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonrası bacağı kırıldığını söyleyen Adrian, "Geçtiğimiz gün Kuşadası Gençlik Festivali'nde yaşadığım ufak bir kaza sonucu kırılan ayağımla sahneye çıktığım ilk konser oldu. Bir müddet daha sahne iniş ve çıkışlar biraz sorunlu olacak. Ama konserlerimizi iptal etmiyoruz. Ölmedik ya" ifadelerini kullanmıştı.

"YÜRÜMEYE BAŞLADIM, BİR HAFTAYA KOŞARIM"

Adrian, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. "Bir haftaya koşarım" diyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde ufak bir talihsizlik sonucu kırılan ayağım hızla iyileşmekte. Dün itibari ile desteksiz olarak yürümeye başladım. Bir haftaya koşarım. Doktorlara göre çok daha uzun bir iyileşme süreci öngörülüyordu ancak süpermenlik bunu gerektirir. Bu süreçte desteğini hissettiğim tüm dostlarıma, ekibime ve dinleyici dostlarıma çok teşekkürler. Yollara devam...