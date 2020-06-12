Sezgin Alkan'dan 'Uzak'

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Sanatçı Sezgin Alkan'ın 'Uzak' adlı yeni teklisi müzikseverlerle buluştu. Yeni albümünün üçünü teklisi olarak enstrümental bir çalışmayla sevenlerinin karşısına çıkan Alkan, önceki şarkılarında olduğu gibi bu şarkıda da değerli müzisyen dostlarını konuk etmeye devam ediyor.

Kendisini bir 'Multidisipliner Gezgin' olarak nitelendiren müzisyen Mercan Dede, bu şarkının yazım ve düzenleme aşamasında Sezgin Alkan’a eşlik etti.

Kanada ve Türkiye arası bir müzikal yolculuk olan şarkı, huzur, özlem ve aşkı barındırıyor. Daha önceki çalışmalarında da olduğu gibi şarkının mix ve masteringi Levent Üstüner'e ait.