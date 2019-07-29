İlk projesi “Hadi Sor” ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Sezer, 10 yıldır devam eden sahne deneyimini artık dinleyicileriyle buluşturmaya hazır. Yıllardır hem şarkı söyleyen hem de profesyonel anlamda gitar çalan Sezer, bundan sonra daha da geniş kitlelere ulaşmak için büyük bir titizlikle ilk single projesini hazırladı.

Sözleri Şebnem Gürbüz ve Berk Telkıvıran, beste ve aranjesi ise Metehan Köseoğlu imzalı olan “Hadi Sor” yüksek enerjisiyle bu yazın sevilen şarkılarından biri olmaya hazırlanıyor. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde Dolapdere Platoları'nda çekilen renkli klipte Sezer oyunculuk yeteneğini de gösterdi.

Sezer’in “Hadi Sor” adlı şarkısı ve klibi tüm dijital platformlardaki yerini aldı.