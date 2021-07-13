Kısa süre önce çıkardığı "Uyan" teklisiyle bir süredir ara verdiği müzik dünyasına büyük bir heyecanla geri dönüş yapan Sezen Erol, "Pandemi sürecinin en sevdiğim meyvelerinden biri" dediği yeni parçasının ortaya çıkış hikâyesini yoganın hayatına dahil olmasıyla gerçekleştiğini söylüyor.
Yeni teklisinin enerjisini ve harekete geçirme duygusunu "Uyan'ın çağrısına kulak ver çünkü uyanış gerçekleşiyor" cümleleriyle paylaşan Erol, yoga eğitmenliği yaptığı yıllarda ve halen hayatının en önemli bir parçası haline getirdiği yogayı da "Uyan"ın satırları arasında müzikseverlerle buluşturuyor.
Altyapısıyla ve sözleriyle yoganın mistik gücünü ve enerjisini dinleyicisine doğrudan ulaştıran tekli, sözleriyle de tinsel bir yolculuğa çıkarıyor. Yoga eğitmenliği yaptığı yıllarda akıl hocası Çetin Çetintaş'ın yönlendirmesiyle müziğe yeniden yönelen Sezen Erol, yeni teklisinde hiçbir zaman kopamadığı yogadan ilham alıyor.
Kişinin kendisine doğru aldığı ruhani bir yolculuk olarak tanımladığı yogayla birlikte bir "arayış"ın da başladığını söyleyen Erol, bunun da müzikle buluştuğunda yeni bir yolculuğu başlattığını vurguluyor.
Kişinin arayış yolculuğunda bedenini, zihnini ve ruhunu keşfettiğini; yogada da aktif şekilde kullanılan müziğin duygu durumunu değiştirmede en hızlı etken olduğunu ifade eden Erol, ses enerjisinin yüceliğine dikkat çekiyor.
Yeni teklisi "Uya"n ile, "Rotam yok ama yoldayım. Yolda olmak yeterli, hayat bize tüm güzelliklerini sunacaktır" diyen Erol, kişinin varlığının da ses ve müzikle tercüme edildiğine değiniyor.
Sezen Erol'un, "Heyecanla ve mutlulukla işledim şarkının her bir sözünü ve bestesini" dediği yeni teklisi "Uyan"ın sözü ve bestesi kendisine ait. Aranjesini Volkan Konuk'un üstlendiği teklinin bas gitarında Salih Yeniev, elektro gitarda ise Cem Sarıoğlu'nun imzası yer alıyor.
Sezen Erol'un yeni teklisi "Uyan", tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.
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