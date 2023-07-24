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        Haberler Müzik Sezen Aksu yeni şarkısını duyurdu: Size ne hissettirir bilmem ama... - Magazin haberleri

        Sezen Aksu yeni şarkısını duyurdu

        Sezen Aksu, 'Kıra Döke' isimli yeni şarkısını YouTube hesabından "Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim" sözleriyle duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 11:38
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        Sezen Aksu yeni şarkısını duyurdu
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        Sezen Aksu, ‘Kıra Döke’ adlı yeni şarkısını YouTube hesabından paylaştı. Aksu, "Epeyce bir aradan sonra, baktım yeni albümün ne zaman biteceği belli değil, bir ara sıcak şarkıyla azıcık gülümseyelim istedim. 'Kıra Döke' insanı yormayan hafif bir şarkı. Yüksek sesle, kendi kendine sitemkâr bir söylenme gibi de sanki… Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim…" ifadelerini kullandı.

        Sezen Aksu, yeni şarkısının sözlerini de paylaştı:

        Dedim bitmez ayrılıklar

        Tutunmak zor, gitmek kolay

        Defalarca, yıllarca boşuna

        Kıra döke, kıra döke, kıra döke...

        Kıra döke, kıra döke, kıra döke...

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        Yan yan derdine

        Yan yan derdine...

        Ne senin elinden bir şey gelir

        Ne benim elimden

        Ne ağırdır pişmanlıklar

        Zehirlidir düşmanlıklar

        Vedalarca, vedalarca boşuna

        Kıra döke, kıra döke, kıra döke...

        Kıra döke, kıra döke, kıra döke...

        Yan yan derdine

        Yan yan derdine...

        Ne senin elinden bir şey gelir

        Ne benim elimden

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        #sezen aksu
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