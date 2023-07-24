Sezen Aksu yeni şarkısını duyurdu
Sezen Aksu, 'Kıra Döke' isimli yeni şarkısını YouTube hesabından "Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim" sözleriyle duyurdu
Sezen Aksu, ‘Kıra Döke’ adlı yeni şarkısını YouTube hesabından paylaştı. Aksu, "Epeyce bir aradan sonra, baktım yeni albümün ne zaman biteceği belli değil, bir ara sıcak şarkıyla azıcık gülümseyelim istedim. 'Kıra Döke' insanı yormayan hafif bir şarkı. Yüksek sesle, kendi kendine sitemkâr bir söylenme gibi de sanki… Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim…" ifadelerini kullandı.
Sezen Aksu, yeni şarkısının sözlerini de paylaştı:
Dedim bitmez ayrılıklar
Tutunmak zor, gitmek kolay
Defalarca, yıllarca boşuna
Kıra döke, kıra döke, kıra döke...
Kıra döke, kıra döke, kıra döke...
Yan yan derdine
Yan yan derdine...
Ne senin elinden bir şey gelir
Ne benim elimden
Ne ağırdır pişmanlıklar
Zehirlidir düşmanlıklar
Vedalarca, vedalarca boşuna
Kıra döke, kıra döke, kıra döke...
Kıra döke, kıra döke, kıra döke...
Yan yan derdine
Yan yan derdine...
Ne senin elinden bir şey gelir
Ne benim elimden