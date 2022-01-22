Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sezen Aksu Hop Dedik şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu'nun şarkı sözleri olay yarattı! Sezen Aksu ne dedi, ne açıkladı?

Sezen Aksu Hop Dedik şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu'nun şarkı sözleri olay oldu

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, son yaptığı açıklamasında Hop Dedik şarkı sözlerini yazdı. Betül Demir tarafından seslendirilen şarkının sözleri merakla araştırılıyor. İşte Sezen Aksu'nun yazdığı Hop Dedik şarkısının sözleri...

22.01.2022 - 20:27 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı Hop Dedik şarkısı, günün hakkkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte Betül Demir tarafından seslendirilen ve 2010 yılında çıkan Hop Dedik şarkısının sözleri nedir sorusunun cevabı...

    HOP DEDİK ŞARKI SÖZLERİ

    O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?

    Harcanan hayatlar bunlar

    Vermişler ateşe yedi düveli

    Hababam kaynıyo’ kazanlar

     

     

  • Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

    İple çekiyoruz vaktimizi

    Kim en günahsızsa gelsin

    Gelsin ilk o vursun bizi

     

  • Dizilmişler bi’ de dizi dizi

    Hiçbirinde yok tek bi’ yara izi

    Ateşe de yürürüz evelallah

    Aşk yaksın yakacaksa bizi

     

  • Hadi siz düşünün, top bizde

    Mangal gibi yürek çok bizde

    Alevere dalavere yok bizde

    “Yok” dedik, “Yok” dedik

    Kırılıp dökülüyoruz lakin

    Direniyoruz sakin sakin

    E siz de dilinize biraz hâkim

    “Hop” dedik, “Hop” dedik

    Ya seyirci ya yanansın

    Ortası yok, sınanansın

    Ya emniyet şeridinde

    Ya uçurtmaya uyansın

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.