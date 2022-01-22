Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı Hop Dedik şarkısı, günün hakkkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte Betül Demir tarafından seslendirilen ve 2010 yılında çıkan Hop Dedik şarkısının sözleri nedir sorusunun cevabı...





HOP DEDİK ŞARKI SÖZLERİ

O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo’ kazanlar