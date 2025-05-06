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        Haberler Müzik Sezen Aksu'dan 18 milyon dolarlık anlaşma - Magazin haberleri

        Sezen Aksu'dan 18 milyon dolarlık anlaşma

        Müzik sektörünün önde gelen şirketlerinden Universal Music Group (UMG), Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu 18 milyon dolara (Yaklaşık 695 milyon TL) satın aldı. Sezen Aksu, haklarını satmış olsa da şarkıların yönetimi yine kendisinde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:46
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        18 milyon dolarlık anlaşma
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        Universal Music Group (UMG), Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın aldığını duyurdu. Edilen bilgiye göre; Universal Music Group, bu anlaşma için Minik Serçe'ye 18 milyon dolar (Yaklaşık 695 milyon TL) ödedi.

        Sezen Aksu'nun kataloğunun haklarının satın alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Universal Music Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, "Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. Bu kadar dinamik bir pazarda Universal Music Group'un büyümesini sürdürmek için Sezen Aksu ve ekibiyle yakın iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        21 SINGLE VE 30 ALBÜMDEN OLUŞUYOR

        Şirket tarafından yapılan açıklamada satın alma işlemine ilişkin, "Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son 7 yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur" ifadeleri yer aldı.

        Sezen Aksu, haklarını satmış olsa da şarkıların yönetimi yine kendisinde olacak.

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        #sezen aksu

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