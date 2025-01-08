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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Şeytanımız Bol Olsun' sergisi MeshRu’da

        'Şeytanımız Bol Olsun' sergisi MeshRu’da

        Gökhan Tüfekçi'nin 'Şeytanımız Bol Olsun' isimli solo sergisi 10 Ocak Cuma günü MeshRu'da sanatseverlerle buluşacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 00:12 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:12
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        'Şeytanımız Bol Olsun' sergisi MeshRu'da
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        Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi 99 numarada eşitlikçi ve çoğulcu bir buluşma noktası yaratma hayaliyle Ekim 2024’te kapılarını açan MeshRu, şimdi sanatçı Gökhan Tüfekçi’nin Galeri Siyah-Beyaz iş birliğiyle hayata geçen “Şeytanımız Bol Olsun” isimli sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Gökhan Tüfekçi nam-ı diğer Kara Gözüktü Kaptan, popüler ve arabesk kültüre ait kavramları biçimsel olarak minyatür sanatı ve sokak sanatı pratiğiyle yorumluyor. Eserlerinde, içinde yaşadığımız coğrafyanın mitlerini, masallarını, geçmişin ve günümüzün halk söylencelerini kullanan sanatçı, bu hikayelerden seçtiği kişi ve olayları yeni bir kurguyla bir araya getiriyor.

        Minyatür sanatındaki perspektif ve istifleme biçimini kendi üslubuyla ele alan Tüfekçi, yoğun renk ve figür kullanımıyla tuvallerin dışına çıkarak sergi alanının bütününe yayılıyor. Geleneksel resim üslubunun yanında üç boyutlu eserlerini ve mekânın duvarlarını kullanarak gerçekleştirdiği duvar resimlerini izleyici ile buluşturuyor. Tüfekçi, sokak jargonundan, çocukluk imgelerine, gölge oyunundan slogana varan çeşitlilikte ürettiği eserlerini absürt kavramı etrafında görselleştirdiği bir ironiyle izleyiciyle buluşturuyor.

        Gökhan Tüfekçi’nin “Şeytanımız Bol Olsun” isimli solo sergisi 10 Ocak– 16 Mart 2025 tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 11.00-17.00, Cumartesi ve Pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında MeshRu’da ziyaret edilebilir.

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        #MeshRu
        #Gökhan Tüfekçi
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