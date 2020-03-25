HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, konuşulmaya devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadır Guido Senia ile ev karantinasında olan Subaşı, Instagram'ın hikaye kısmından iç çamaşırıyla dans ettiği anları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı, Tiktok’u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde 'Şeyma halleri' işte" ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra videoyu silen Şeyma Subaşı, gelen tepkilerin ardından TikTok hesabını da kapattı.