"ACILARIMLA MUTLUYUM"

Subaşı, bu sefer yatakta çektiği bir videoyu sosyal medya hesabının hikaye kısmından yayınlayarak şu notu düştü:

Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim. Çünkü bu benim ve ben kendimi seviyorum.