Şeyma Subaşı ve Meedo birbirlerini takipten çıktı! Fenomen isim soyadını sildi!
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin 5 aylık evliliği sonlandı. Subaşı ortaya çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından Alsaloussi soyadını sildi. Meedo ise Subaşı'nı takipten çıktı.
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Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı "Evlilikte psikolojik şiddet" iddialarının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2 Mayıs tarihinde evlenen çift, Beykoz Adliyesi'ndeki duruşmada boşandı.
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Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.
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Şeyma Subaşı çıkan iddiaların ardından Instagram hesabında yazan Şeyma Alsaloussi olan ismini Şeyma olarak güncelledi. Subaşı'nın Meedo ile birlikte olan tüm fotoğrafları sildiği de görüldü.
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Mısırlı iş insanı Meedo, Instagram profilinde bulunan Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu tüm fotoğraflarını sildi.
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Meedo, Şeyma Subaşı'nın bu hamlesinden sonra Instagram'da ünlü ismi takipten çıktı. Subaşı'nın ise halen Meedo'yu takip ettiği görüldü.
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