"YÜKSEK STRES NEDENİYLE BEBEĞİMİ KAYBETTİM"

Subaşı, iki gün sonracda bebeğini kaybettiğini duyurdu. Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim." dedi.

TEKTAŞINI ÇIKARDI

Yaşananlardan sonra Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrıldığı öne sürüldü. Ibiza'da görüntülenen Subaşı'nın yanında sevgilisinin ve parmağında da tektaş yüzüğünün olmaması bu dedikoduları alevlendirdi.