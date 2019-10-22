22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aramızda Kalsın programının canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, programda yer alan arkadaşlarına ve ekran başındaki izleyicilere telefonundan bir video izletmek istedi.
Ilıcalı videoyu izlettiği anda eski eşi Şeyma Subaşı mesaj gönderdi. Şeyma Subaşı'nın gönderdiği mesajda Acun Ilıcalı ile görüşmek istediği ve Miami'deki otelin parası hakkında konuşmak istediği yazıyordu.
Subaşı'nın mesajında, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım. Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" ifadeleri yer alıyordu.
ŞEYMA SUBAŞI'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Görüntülerin basında yer almasından sonra Şeyma Subaşı konuyla ilgili açıklama yaptı:
Arkadaşlar merhaba Acun'a attığım mesajın canlı yayına çıkmasıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. 'Bu kimin başına gelirdi?' derseniz tabi ki Şeyma Subaşı'nın başına gelirdi. Ama hayırlısı böyleymiş yapacak bir şey yok.
Sonuçta bizim unutmayalım ki Acun'la bir çocuğumuz var ve bizim konuştuğumuz bir sürü maddi, manevi olay var. Bunlardan bir tanesinin şimdi canlı yayına çıkması da tabi ki benim kaderim diyelim yapacak bir şey yok.
Bizim önceliğimiz tabi ki Melisa biz her zaman bunları Acun'la konuşacağız önceden de konuşuyorduk şimdi de konuşuyoruz zaten. İnşallah bu olay başka boyutlara geçmez.
ACUN GEÇTİĞİMİZ HAFTA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ciddi bir kaza geçirmişti. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks araç kullanılamaz hale gelmişti. Acun Ilıcalı kaza sonrası açıklamada bulundu. Ilıcalı, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.
Kazadan sonra Acun Ilıcalı, A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı maç için soluğu Paris'te almış ve böyle görüntülenmişti.
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