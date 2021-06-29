"BU PARANIN KAYNAĞINI SORMAK LAZIM"



Ünlü şarkıcı Cenk Eren de, "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur. Bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım. Allah korusun, siz sevgiliniz sanarsınız. O sizi başka şeyler için kullanıyordur, haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." dedi.