2018'de Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla aşk yaşamaya başlayan ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Subaşı, ocak ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı.
Kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında, 'Ben onun malı olmaktan mutluyum' diyen Subaşı, evlilik teklifi almasının ardından hamile olduğunu açıkladı. Ancak hamileliğini duyurduğu paylaşımı hemen silmesi kafaları karıştırdı. Subaşı, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini söyledi. Özellikle son bir ayda magazin gündeminde sıkça konuşulan ikilinin ayrılık nedeni merak konusu oldu. Çift hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak ise, Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu ileri sürüldü.
"SEBEPLERİ BİZE KALSIN"
Subaşı, çıkan dolandırıcılık iddialarından sonra açıklama yaptı. Ayrılık dedikodularını doğrulayan Subaşı, "Bugünkü ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haber tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere söylediğim gibi: Biraz saygı gösterin. Ayrılık doğru ama sebepleri biz de kalsın." dedi.
ŞEYMA İLE MOHAMMED ARASINDA NELER OLDU?
19 NİSAN: SEVGİLİSİ UÇAK KAPATTI!
Subaşı ve Alsaloussi birlikteliğinin en büyük yankı uyandıran olaylarından biri hiç şüphe yok ki uçak kapatma olayıydı. Sevgilisi ve kızı ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş için jet bulamadı. Bunun üzerine Alsaloussi de sevgilisine jest yaparak, bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.
"BU PARANIN KAYNAĞINI SORMAK LAZIM"
Ünlü şarkıcı Cenk Eren de, "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur. Bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım. Allah korusun, siz sevgiliniz sanarsınız. O sizi başka şeyler için kullanıyordur, haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." dedi.
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