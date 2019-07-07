ŞEYMA'DAN BİKİNİLİ POZ

Geçtiğimiz aylada çıkardığı 'Sadece Şeyma' kitabıyla konuşulan Subaşı, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu ile gündeme geldi. İspanya'da sevgilisi Guido Senia ile tatil yapan Subaşı, bakır rengi bikinisiyle poz verdi. Subaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede 130 binin üzerinde beğeni aldı.