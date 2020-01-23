23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Bebek'te Healthyish adını verdiği kafesini kapattı.
Dükkanın kepenklerini indiren Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar' ifadelerini kullanmıştı.
Subaşı, aylık 80 bin TL kira veriyordu.
Şeyma Subaşı kafeyi neden kapattığıyla ilgili soruları şu yanıtı vermişti:
Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı.
Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere çıktığım zaman o Healthyish tamamen personelinden yemeğine kadar enerjisel olarak düştü. Yemeklerimiz hala çok güzel. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı, geldi gitti...
Gerçekten kiramız çok yüksek. Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için... Ve biz alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer.
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