Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şeyma Gökçe Kayahan'ın kahreden ölümü! 14.kattan düştü sevgilisi tutuklandı! - Son dakika haberi! | Son dakika haberleri

        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!

        Başkentte önceki gün 31 yaşındaki Şeyma Gökçe Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Korkunç olayın yaşandığı sırada evde uyuduğunu söyleyen ve gözaltına alınan sevgilisi Hüseyin Uyucu tutuklandı. Uyucu ve Kayahan'ın sosyal medya hesaplarının profillerine yazdıkları sözler de dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da Şeyma Gökçe Kayahan (31), önceki gün 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Olay sırasında evde uyuduğunu söyleyen sevgilisi Hüseyin Uyucu (31) gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hüseyin Uyucu ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı.

        Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        REKLAM

        EVDE UYURKEN BULUNDU

        Bu arada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Şeyma Gökçe Kayahan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Hüseyin Uyucu'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı, ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, kapı çilingire açtırılıp içeri girildi.

        Hüseyin Uyucu, yatak odasında uyurken bulundu. Gazi olduğu ve rehabilitasyon gördüğü belirtilen Hüseyin Uyucu, kavganın ardından ilaç alıp yatak odasına geçerek uyuduğunu, olaydan haberi olmadığını söyledi. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Uyucu'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        TUTUKLANDI

        Kayahan'ın gözaltına alınan sevgilisi Uyucu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Uyucu ve Kayahan'ın sosyal medya hesaplarının profillerine yazdıkları sözler dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şeyma Gökçe Kayahan
        #Hüseyin Uyucu
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Habertürk Anasayfa