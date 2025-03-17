Ankara'da Şeyma Gökçe Kayahan (31), önceki gün 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Olay sırasında evde uyuduğunu söyleyen sevgilisi Hüseyin Uyucu (31) gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hüseyin Uyucu ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı.

Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

REKLAM

EVDE UYURKEN BULUNDU

Bu arada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Şeyma Gökçe Kayahan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Hüseyin Uyucu'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı, ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, kapı çilingire açtırılıp içeri girildi.

Hüseyin Uyucu, yatak odasında uyurken bulundu. Gazi olduğu ve rehabilitasyon gördüğü belirtilen Hüseyin Uyucu, kavganın ardından ilaç alıp yatak odasına geçerek uyuduğunu, olaydan haberi olmadığını söyledi. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Uyucu'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Kayahan'ın gözaltına alınan sevgilisi Uyucu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Uyucu ve Kayahan'ın sosyal medya hesaplarının profillerine yazdıkları sözler dikkat çekti.