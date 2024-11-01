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        Haberler Gündem Seyir halindeki TIR'dan 12 ton ağırlığındaki mermer blok, yola düştü - Güncel haberler

        Seyir halindeki TIR'dan 12 ton ağırlığındaki mermer blok, yola düştü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesindeki 12 ton ağırlığındaki mermer blok, dorse kapağını kırarak yola düştü. Olay olduğu sırada yoldan araçlarının geçmemesi, olası can ve mal kaybını engelledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 01:47 Güncelleme: 01.11.2024 - 01:47
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        Seyir halindeki TIR'dan yola düştü
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        Olay, saat 17.00 sıralarında Erdek Düzler Işıkları Kavşağı’nda meydana geldi.

        Erdek’ten, Bandırma istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'ın dorsesinde bulunan 12 tonluk mermer blok, dorsenin kapağını kırarak karayoluna düştü.

        Mermerin düştüğü sırada şans eseri yoldan araç geçmemesi herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

        Mermer bloğun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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