Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
Bolu'da, seyir halindeyken hafif ticari aracın kapısını açıp direksiyonu bırakarak müzik eşliğinde dans eden sürücü yola düştü. O anlar, araçtaki başka biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı
Bolu’da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kapıdan sarkarak dans etmeye başladı.
YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI
DHA'daki habere göre bu sırada sürücü, dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan kadın aracı durdururken, yaşananları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KURTULDU
Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüler sosyal medyada ‘Düşersek yere uzanırız’ notuyla paylaştı.