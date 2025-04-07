Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada! | Son dakika haberleri

        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!

        Bolu'da, seyir halindeyken hafif ticari aracın kapısını açıp direksiyonu bırakarak müzik eşliğinde dans eden sürücü yola düştü. O anlar, araçtaki başka biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu’da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kapıdan sarkarak dans etmeye başladı.

        YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

        DHA'daki habere göre bu sırada sürücü, dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan kadın aracı durdururken, yaşananları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KURTULDU

        Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüler sosyal medyada ‘Düşersek yere uzanırız’ notuyla paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Habertürk Anasayfa