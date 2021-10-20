Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerMagazinSeyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama - Magazin haberleri
Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama
'Huysuz Virjin' karakteriyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Dursunoğlu, vefatından önce tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamış ancak iki yeğeni, 'vasiyetnamenin iptali' davası açmıştı. Önceki gün mahkemenin davayı karara bağladığı ve Dursunoğlu'nun vasiyetinin yerine getirildiği iddia edildi. ÇYDD'den konuyla ilgili, "Kesinleşen bir şey yok" açıklaması geldi
Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar Çengelköy'de bulunan evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.
İKİ YEĞENİ DAVA AÇTI
Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Önceki gün mahkemenin sonuçlandığı ve Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece resmileştiği iddia edildi.
ÇYDD: KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada ise, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. ÇYDD görevlileri tarafından, "Kesinleşen bir şey yok, dava hala sürüyor" denildi.
YEĞENLERİ ANMA TÖRENİNE KATILMADI
Dursunoğlu, ölümün 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anılmıştı. Anma törenine yeğeni Güliz Buyrukbilen ve mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katılmıştı. Usta sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anmada bulunmamıştı.
Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.
'40 YILDIR TEK BAŞIMAYIM'
Dursunoğlu, verdiği bir röportajında 'Ne kadar mirasınız var?' sorusuna şu cevabı, "15 milyona yakın bir param var. Tabii bunun içinde Çengelköy'deki evim, mal varlığım da dahil." yanıtını vermişti. Sanatçı, "Yakın aileniz bu duruma bozulmuştur" yorumu hakkında ise, "Ben 40 yıldır tek başıma yaşıyorum. Paramı ne yapacağım benim bileceğim bir iş. Kimsenin alınmaya gücenmeye hakkı yok" ifadelerini kullanmıştı.
HAYATI FİLM OLUYOR
Geçtiğimiz aylarda Seyfi Dursunoğlu’nun hayatının beyazperdeye yansıtılacağı ortaya çıkmıştı. Filmin danışmanlığını ise Armağan Çağlayan yapıyor.
Çağlayan, "Seyfi bey ile uzun yıllar çalıştığımdan dolayı benim için zor bir iş. Ünlü olmadan önceki hayatı da yazılıyor. Ünlü olduğu kısım sizin gördüğünüzden daha başka. Eğer iyi yazmayı becerebilirsek iyi bir film çıkacak. Seyfi Bey'in zamanına göre çok cesur ve ilginç bir hayatı var. Ben danışman olarak iyi bir tercihmiyim onu da bilmiyorum. Seyfi Bey ile ilgili korumacı bir tavrım var, ondan da kurtulmam lazım. Ekip bundan nefret ediyor olabilir." şeklinde konuşmuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama - Magazin haberleri/seyfi-dursunoglu-nun-mirasiyla-ilgili-cydd-den-aciklama-3227298-magazin
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!