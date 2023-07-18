SEYAHATSEVER PROJESİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Seyahatsever Projesi kapsamında 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında KYK yurtlarında konaklanabilecek.

Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geçen yıl bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projemiz, gençler arasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 325 bin gencimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir oldu ve illerde ücretsiz konaklama imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.