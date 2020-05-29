Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Soruları vatandaşlar tarafından en sık konulardan biri. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek adına şehirlerarası yolculuk yasaklanmış ve ardından kademeli olarak bazı illerde kısıtlama kaldırılmıştı. Dünkü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından seyahat kısıtlamasına yönelik son dakika açıklaması geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada;

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." dedi.

SEYAHAT KISITLAMASI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 1 Haziran 2020 tarihine kadar devam edilecek.