DHA'nın haberine göre 3 yıl önce gezi sırasında konaklama uygulamasından tanıştığı Kütahyalı İbrahim Demir'in misafiri olan Olsen, seyahat sırasında yazdığı makalelerinin ülkesinde gazetede yayımlandığını ve buradan kazandığı parayı da dünya turu için harcadığını söyledi.

İLK DÜNYA TURUNDA 36 ÜLKE GEZDİ

Demir'in yaşadığı Kütahya'da mola veren Olsen, ilk dünya turunda 36 ülke gezdiğini belirtti.

Dünya turuna çıkmaya 2017'de karar verdiğini anlatan Olsen, ikinci gezisinin de Nepal'de sona ereceğini söyleyerek, "Şu ana kadar 36 ülke gezdim. 17 bin 200 kilometre yol aldım. En çok yeni insanlarla tanışmak hoşuma gidiyor. Seyahat etmemin asıl amacı daha çok insanla tanışmak. Bu seyahatim bittikten sonra Danimarka'da öğretmen olarak mesleğime devam edeceğim.

İkinci turumda Türkiye'ye ulaştım. Kütahya'dan sonra Kapadokya'ya gideceğim. Oradan da Mersin'e yola çıkacağım. Mersin'den gemiyle Kuzey Kıbrıs'a gitmeyi planlıyorum. Tahmini bir 700-800 kilometre yol alacağım. Beni en çok etkileyen ülke Türkiye. Burada kurduğum arkadaşlıklar çok iyi. İnsanları, doğası, trafiği benim için fazlasıyla güvenli.

Yemeklerini de çok seviyorum. Türk insanları harika. Gerçekten arkadaşça yaklaşıyorlar. Misafirperverler, bana çay ve yemek ısmarlıyorlar. Danimarka'daki tüm arkadaşlarıma Türkiye'yi anlatıyorum" diye konuştu.