Şevval Sam: Vizyonsuzlara şarkı yazdım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şevval Sam, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam; "Bu akşam alıştıkları gibi bir Şevval olacak. Sürekli aynı şeyi tekrar etmektense her seferinde repertuvara yeni katkılar yapıyorum. Daha önce söylemediğim şarkılar da var. Harbiye her zaman önemli benim için" diye konuştu.

Yeni şarkısı 'Lidya' hakkında da konuşan Şevval Sam; "Ben parayı bulanlarla ilgili 'Hay ben bu Lidyalı'ya diye düşünürken, 15 - 20 dakikada şarkı yaptım. Parayı sonradan bulan ya da parası olup da vizyonsuz olan kitleye yazdım gibi" ifadelerini kullandı.

Şevval Sam, gazetecilerin, "Dedikodu yapar mısınız?" sorusuna ise "Dedikoduyu doktor tavsiye ediyor, ilaç niyetine ama ben çok yapmam. Yapsam da ne ile ilgili yapacağım aklıma gelmez" dedi.

Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Tarık Emir Tekin de annesini izlemeye gelenler arasındaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin; "Hiç bir zaman annemi yalnız bırakmam. Ben hep aynı röportajı veriyor gibi hissediyorum" diye konuştu.

Tarık Emir Tekin, "Anneniz konser günlerini nasıl geçirir?" sorusuna; "Evin akustiği güzel olduğunda Şevval Sam sesine uyanmak tarifsiz... Yıllarca bana ninni söylerken de harikaydı" diyerek annesine övgüler yağdırdı.