"Oyunculuğu çok seviyorum"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şevval Sam, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Mağazaları turlarken objektiflere yansıyan Sam, eczaneden çıkmasının ardından gazetecilerle sohbet etti. Yılbaşında Sapanca'da sahne alacağını dile getiren Şevval Sam, rol aldığı dizinin güzel gittiğini de ifade etti.

Oyunculuğu çok sevdiğini de söyleyen Sam, daha sonra muhabirlerden müsaade isteyerek, gözlerden uzaklaştı.