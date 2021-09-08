Şevval Sam ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat, 14 Eylül’de Davran Tiyatrosu’nun ilk oyunu olan “Üçü Bir Arada”ya, 19 Eylül Pazar günü ise Istanbul Fringe Festival 2021 Hybrid’in Mekan Sponsorluğu kapsamında, Işıl Kasapoğlu’nun kaleme aldığı “Masal Masal İçinde” başlıklı kukla oyununa ev sahipliği yapacak. ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 15 Eylül akşamı, Karadeniz türkülerine, Türk sanat müziği eserlerine ve arabesk şarkılara getirdiği kendine has yorumu ile büyük beğeni kazanan Şevval Sam ile hareketlenecek.

ÜÇÜ BİR ARADA – DAVRAN TİYATROSU

Engin Alkan'ın yönettiği tiyatro oyunu, üç adamın aşk, talih, kavga, ayrılık, aile ve arkadaşlık parantezinde kendileriyle ve geçmişleriyle yüzleşmesini konu alıyor.

Yazan Yunus Emre Gümüş

Yönetmen Engin Alkan

Oyuncular Cem Davran, Celil Nalçakan, Onur Özaydın

Tarih: 14 Eylül 2021, Salı

Yer: ENKA Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21:15

ŞEVVAL SAM

Karadeniz türküleri, Türk sanat müziği eserleri ve arabesk şarkılara getirdiği kendine has yorumu ile büyük beğeni kazanan Şevval Sam, ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçı konserde, zengin repertuarından özel bir seçki sunuyor.

Tarih: 15 Eylül 2021, Salı

Yer: ENKA Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 17:00

MASAL MASAL İÇİNDE – SEMAVER KUMPANYA

“Masal Masal İçinde”, çalışmaktan çok yorulan ve çalışmak zorunda olmayacak kadar güçlü olmayı isteyen Mavisu isimli bir taş ustasının başına gelen olağanüstü olayları konu alıyor. Kuklalar, gölge oyunları, danslar ve şarkılarla sergilenen bu oyun, küçüklere olduğu kadar büyük çocuklara da sesleniyor.

Yazan Işıl Kasapoğlu

Yöneten Işıl Kasapoğlu’nun rejisinden kuklaya uyarlayan Sibel Altan

Oynayanlar Cansu Saka, Can Deniz Erzaim, Onur Yalçınkaya, Nisan Yenigül, Uğur Senkeri

Tarih: 19 Eylül 2021, Pazar

Yer: ENKA Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 17:00