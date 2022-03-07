"TARO KARAVAN TATİLİNİ ÇOK İSTİYOR"

Sam, gazetecilerin "Şevval Hanım bu sene karavanınızla tatil yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Taro ile beraber bu sene bir tatil olur, onun bütün çocukluğu gideceğimiz yerde geçti. O da çok istiyor bu yüzden beraber gideceğiz." yanıtını verdi.