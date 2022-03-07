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Şevval Sam: Oğlum Tarık Emir ile yazın karavan tatili yapacağız

Şevval Sam: Taro ile yazın karavan tatili yapacağız

Dün akşam bir tiyatro oyununu izlemeye giden sanatçı Şevval Sam, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2020'de satın aldığı karavanın yenilenme süreciyle yakından ilgilenen Şevval Sam bu yaz kendisine oğlu Tarık Emir Tekin'in de eşlik edeceğini açıkladı 

07.03.2022 - 10:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yönetmenliğini Çağ Çalışkur'un üstlendiği, İngiliz yazar Simon Stephens'e ait olan "Dalgakıran/ Sea Wall" adlı tiyatro oyununun prömiyeri önceki akşam gerçekleşti. Geceye katılan isimler arasında Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin de yer aldı.

  • "İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

    Basın mensuplarının sorularnı yanıtlayan Sam, "Çok yoğunum. Set, konser devamlı koşturuyorum. 'Vaktim yok' denilecek kadar az. Daha yeni Viyana'daydım konser verdim. Önümüzdeki hafta kadınlar gününde Mersin'de olacağım. Ful tempo çalışıyorum ama hiç dert etmiyorum çünkü işimi çok seviyorum." dedi.

  • "TARO KARAVAN TATİLİNİ ÇOK İSTİYOR"

    Sam, gazetecilerin "Şevval Hanım bu sene karavanınızla tatil yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Taro ile beraber bu sene bir tatil olur, onun bütün çocukluğu gideceğimiz yerde geçti. O da çok istiyor bu yüzden beraber gideceğiz." yanıtını verdi.

  • "İÇ TASARIMI BANA AİT"

    Öte yandan Şevval Sam, 2020'de arkadaşından satın aldığı karavanın yenilenme süreciyle bizzat kendisi ilgilenmişti. 

    Sam, daha önce de "Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı." şeklinde konuşmuştu.

  • ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

    Annesinin izinden giderek oyuncu olan Tarık Emir Tekin ise Şevval Sam'ın 1993–1999 arasında evli kaldığı Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.

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