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        Haberler Magazin Şevval Sam, görmemiş gibi yapmadı - Magazin haberleri

        Şevval Sam, görmemiş gibi yapmadı

        Şevval Sam'dan alışılagelmişin dışında bir davranış... Sam, plajda kendisini görüntüleyen gazetecileri görmemiş gibi yapmayıp poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 08:44 Güncelleme: 13.06.2024 - 08:44
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          Şevval Sam, Bodrum'da alışılagelmişin dışında bir davranış sergiledi.

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          Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; ünlü şarkıcı - oyuncu, plajda kendisini görüntüleyen gazetecileri görmemezliğe gelmedi.

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          Gazetecilerle, kedi - fare oyunu oynamak yerine onlara poz veren Şevval Sam, fotoğraf çekiminden sonra bir süre sohbet etti.

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          50 yaşındaki Şevval Sam, kariyerinin 30'uncu yılına özel olarak Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konserden; "Çok güzel bir akşam olacak. Düetler ve dans şovlarıyla seyircilerimize keyifli bir akşam yaşatacağız" şeklinde söz etti.

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