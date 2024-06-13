Şevval Sam, görmemiş gibi yapmadı
Şevval Sam'dan alışılagelmişin dışında bir davranış... Sam, plajda kendisini görüntüleyen gazetecileri görmemiş gibi yapmayıp poz verdi
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Şevval Sam, Bodrum'da alışılagelmişin dışında bir davranış sergiledi.
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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; ünlü şarkıcı - oyuncu, plajda kendisini görüntüleyen gazetecileri görmemezliğe gelmedi.
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Gazetecilerle, kedi - fare oyunu oynamak yerine onlara poz veren Şevval Sam, fotoğraf çekiminden sonra bir süre sohbet etti.
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50 yaşındaki Şevval Sam, kariyerinin 30'uncu yılına özel olarak Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konserden; "Çok güzel bir akşam olacak. Düetler ve dans şovlarıyla seyircilerimize keyifli bir akşam yaşatacağız" şeklinde söz etti.