Şevval Sam, görmemiş gibi yapmadı

50 yaşındaki Şevval Sam, kariyerinin 30'uncu yılına özel olarak Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konserden; "Çok güzel bir akşam olacak. Düetler ve dans şovlarıyla seyircilerimize keyifli bir akşam yaşatacağız" şeklinde söz etti.