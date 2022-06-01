"En büyük şansım onun benim annem olması"

Şevval Sam'dan Leman Sam'a: En büyük şansım onun annem olması

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Sam, geçtiğimiz akşam Zorlu PSM'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, "Çok heyecanlıyım. Bu, kışa veda, yaza merhaba konseri gibi olacak. Çünkü son kapalı mekan konserimiz." dedi.

"BUGÜN ACISINI ÇIKARACAĞIZ!"

Tarık Ediz imzalı su yeşili payetli elbisesiyle göz kamaştıran Şevval Sam, "2 senelik bir pandemi süreci yaşadık. Biraz uzun sürdü ama bugün acısını çıkaracağız. Festival gibi bir gece yaşayacağız." şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK ŞANSIM ONUN BENİM ANNEM OLMASI"

Kendisini izlemeye gelenler arasında yer alan annesi Leman Sam'ı sahneye davet eden Sam, "Üniversite zamanlarında yazdığım bir şarkıyı, Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olan Leman Sam seslendirdi ama en büyük şansım onun benim annem olması..." ifadelerini kullandı. Ardında anne-kız beraber Şevval Sam'ın yazdığı 'Gül Güzeli' şarkısını seslendirdi.

Konserin ikinci yarısında da özel dikim yeşil yansımalı mavi bir elbise tercih eden sanatçı, dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.