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        Haberler Magazin Şevval Sam: Bu dünyadan Başkan 'Pepe' geçti - Magazin haberleri

        Şevval Sam: Bu dünyadan Başkan 'Pepe' geçti

        Uruguay'ın eski lideri Jose 'Pepe' Mujica, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Mütevazı yaşam tarzı ve halkına olan bağlılığıyla tanınan Mujica'nın ölümü, Türkiye'de de dikkat çekti. Şevval Sam, sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajla Mujica'ya veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:25
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        "Bu dünyadan Başkan 'Pepe' geçti"
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        Uruguay’ın eski devlet başkanı ve halk arasında 'Pepe' lakabıyla tanınan Jose Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Yamandu Orsi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Mujica’nın başkent Montevideo’da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        Yamandu Orsi, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder... Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz."

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        Kısa süre önce sağlık durumunun kötüleştiğini açıklayan Mujica’nın vefatı, yalnızca Uruguay’da değil, Türkiye’de de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Şevval Sam, sosyal medya hesabından bulunduğu duygusal paylaşımla Mujica'ya veda etti.

        Şevval Sam, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Bazı insanların yaşama ‘başka bir yol da mümkün’ demek için, bunu herkese hatırlatmak için geldiğine inanıyorum. Jose Mujica da bu az sayıda insandan biriydi… Onunla tanıştığım gün, o naif enerjisinin etkisinden uzun süre çıkamamıştım. Göründüğü gibi yaşamanın özgürlüğü ve özgüveni, bir insanı ne kadar yüceltebilir; karşımda bunun canlı bir örneği vardı. Bu dünyadan Başkan 'Pepe' geçtiHuzurla uyusun."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Şevval Sam
        #Jose Mujica

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