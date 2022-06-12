"22 yıldır et yemiyorum!"

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, hakkında merak edilenleri anlattı. 22 yıldır et ve tavuk yemediğini söyleyen Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi
İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Şevval Sam (48), karavanı 'Prenses'in kendisinden daha ünlü olduğunu söyledi.
Otomobillere küçük yaştan beri merakının olduğunu söyleyen Sam, kullandığı her arabaya farklı isimler taktığını belirtti.
"OTOMOBİLLERE KARŞI ÖZEL BİR ZEVKİM VARDI"
Gençlik dönemlerinde erkek çocuklarından daha fazla otomobil merakının olduğunu ifade eden ünlü isim, "Sanayide çalışmayı isterdim. Otomobillere karşı özel bir zevkim vardı. Hala da tamirlerini ben yaparım, lastiklerini değiştiririm." dedi.
Şevval Sam, ayrıca yaş alma tabirine inanmadığını ve yaşlanmanın yaş almaktan daha değerli olduğunu söyledi.
"20'LERİM VE 30'LARIM SIKINTILI GEÇTİ"
Sam, "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" ifadelerini kullandı.
"22 YILDIR ET VE TAVUK YEMİYORUM"
Beslenme rutiniyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum. 22 yıldır et ve tavuk bırakmam da beslenmemde etkili." dedi.
Zamanında estetik dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Şevval Sam, "Güzellik algısı o yaşlarda başka oluyor. Neşenin insana kattığı güzellik herhangi bir estetikten daha güçlü." dedi.
"TARIK EMİR ZOR BİR ERGENLİK GEÇİRDİ"
Eski futbolcu Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen ve kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir'le ilgili de soruları yanıtlayan Şevval Sam, "Taro'nun annesi de babası da hayata karşı duyarlı insanlar. İyi bir ortama doğdu. 23 yaşında kucağıma aldım oğlumu. Beraber büyüdük diyebilirim." şeklinde konuştu.
Tarık Emir'den sonra ikinci bir çocuk düşünmediğini dile getiren Sam, "Taro zaten hayatımı yeteri kadar doldurdu. Zor bir ergenlik ve gençlik dönemi geçirdim. Sonra kendini buldu. İyi bir arkadaş grubu var, spora kabiliyeti var ve sanatla ilgileniyor. Futbol oynamasını istedik ama önüne top koyduğumuzda o boyayı, yani sanatı seçti." dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Şevval Sam: 22 yıldır et yemiyorum! - Magazin haberleri/sevval-sam-22-yildir-et-yemiyorum-magazin-haberleri-3468469-magazin
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!