"Sorgu Sual" programının konuğu olan Şevval Şahinsosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin bir anda herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında? Şevval Şahin sevgilisi kim?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Türkiye'nin Miss Turkey 2018 güzeli seçilmesiyle tanıdığı Şevval Şahin 1999 yılında İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki Şevval Şahin University Of East London’da Fashion Marketing bölümü öğrencisi.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 güzeli seçildiğinden beri Mankenlik yapıyor. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN SEVGİLİSİ

Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.