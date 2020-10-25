Şevval Şahin'in zor anları

Geçtiğimiz haftalarda düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Her insan gibi hassasız bu konuda ama bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz sonuçta. Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum. Çünkü her insan gibi ben de dört ay boyunca Miami'deydim, ben de evden çıkmadım.