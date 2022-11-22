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Şevval 17 yaşındaydı! Karın ağrısıyla gelen ölüm!

Antalya'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kızının cansız bedenini morgdan almaya gelen Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Genç kızın, pazar günü karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği öğrenildi

Giriş: 22.11.2022 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
Şevval 17 yaşındaydı! Karın ağrısıyla gelen ölüm! - Güncel haberler
Şevval 17 yaşındaydı! Karın ağrısıyla gelen ölüm!
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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan Şevval Bozoğlu (17), pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Özel hastanede doktorların müdahalesinin ardından Bozoğlu, evine gönderildi.

AĞRILARI GEÇMEDİ ARTTI

DHA'da yer alan habere göre pazartesi günü ağrıları artan Bozoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BABASI ZOR AYAKTA DURABİLDİ

İşlemlerin ardından Şevval Bozoğlu'nun cenazesi morgdan alındığı sırada gözyaşı döken baba Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bozoğlu'nun, sedef hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Şevval Bozoğlu, Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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