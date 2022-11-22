Şevval 17 yaşındaydı! Karın ağrısıyla gelen ölüm!

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bozoğlu'nun, sedef hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Şevval Bozoğlu, Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.