Şevket Çoruh'tan Netflix'e tepki!

Twitter hesabından açıklama yapan Çoruh, "Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım.Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton. #sıcakkafa #Netflix" mesajını paylaştı.

Yazar Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Osman Sonant, Hazal Subaşı ve Şevket Çoruh'un başrollerini paylaştığı dizide Haluk Bilginer, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer ve Gonca Vuslateri gibi isimler rol almıştı.