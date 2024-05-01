Şevket Akıncı-Reverie Falls on All Arter'de

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Şevket Akıncı ve Reverie Falls on All’un birlikte ilk kez canlı performans sahneleyecekleri konser, saat 20:00’de Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Solo konserlerinde doğaçlamaya odaklanan gitarist, besteci ve prodüktör Şevket Akıncı, tamamlanmış bir besteyi sahneye koymaktan ziyade, tınıların yaratım ve dönüşüm sürecini ön plana alarak zaman ve mekânla etkileşim hâlinde bir oyun kurguluyor. Akıncı’ya, bu yaratıcı oyunda animasyon sanatçısı İlhami Tunç Gençer, uzun metrajlı animasyonunun bir bölümüyle eşlik ediyor. Replikas ve Pitohui gruplarında da yer alan Barkın Engin ve Burak Tamer’in uzun soluklu elektronik müzik ikilisi Reverie Falls on Allise, tamamen elektronik seslerden oluşan, canlı ses işlemeyle icra ettikleri dokulardan elektro gitar ve analog sentezleyicilerle kurulmuş ses örgülerine kadar geniş bir eksende ifadeler oluşturarak dinleyiciye tınısal bir deneyim sunuyor.

Konserin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Mobilet'ten ya da Biletix’ten temin edilebilir. Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.