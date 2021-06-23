"ONU TANIYANLAR İKNA ETTİ"

Erbulak, gazetecilerle duygularını paylaşarak, "Volkan Bey dedi ki; 'Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.' Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlar ikna etti beni." ifadelerini kullandı.