2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi eşleşmesine değinen Carrasco, "Geleneğe sahip bir takım. Avrupa'da maçları büyük bir tutkuyla oynayan, coşkulu bir taraftarları var. 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yle karşılaştık ve kaybettik. İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Özellikle de Valencia ve Batshuayi gibi iki önemli gol silahları var" dedi.

Carrasco, kura çekiminde kadro kalitesi bakımından Fenerbahçe'den daha düşük seviyeli takımların olduğuna da değinerek,"Teorik olarak daha karmaşık ve Fenerbahçe'den daha düşük seviyede takımların olduğunu kabul edebiliriz" diye konuştu.

İspanyol yönetici son olarak, Avrupa Ligi'ni daha önce 6 kez kazandıklarının altını çizerek, "Bizim için bu turnuvanın özel bir yanı var. 6 kez bu kupayı kazandık ve bu sefer de başarabileceğimizi düşünüyoruz. Her iki maçta da iyi oynayarak turu atlayan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Monchi, Fenerbahçe eşleşmesi ile ilgili İspanyol basınına yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe, tecrübesiyle ve üst sınıf maçlar oynamaya alışık olmasıyla Avrupa futbolunun bir klasiği. PSV Eindhoven eşleşmesine çok benzer bir eşleşme olacak. Sahasında çok zorlu olan bir rakip, çok sıcak bir taraftar grubunun desteğine sahip ve tüm maç boyunca susmuyorlar. Ayrıca bu seviyede maçlarda oynama tecrübesine sahip futbolcuları var." diye konuştu.

"BİZİ ÇOK ZORLAYACAKLAR"

Tur maçlarında ikinci karşılaşmayı hep kendi evlerinde oynamayı istediklerini ancak Fenerbahçe karşısında böyle olmayacağını aktaran Monchi, İstanbul'a daha garantili gidebilmek için ilk maçta iyi bir sonuç elde etmeyi, Karim Rekik ve Loic Bade gibi futbolcularının sakatlık sorununun sona ermesini umduklarını kaydetti.

Fenerbahçe'nin Szalai, Batshuayi ve Altay Bayındır gibi önemli futbolcularının olduğunu söyleyen Monchi, "Bizi çok zorlayacak bir takım." şeklinde konuştu.

"2008'DE PENALTILARDA ELENDİK"

Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı elediğini de hatırlayan İspanyol Sportif Direktörü, "İlk maçta iyi bir sonuç elde etmemize rağmen burada çok zorlandık ve penaltılarda elendik." açıklamasında bulundu.

Monchi, "UEFA Avrupa Ligi'nin bu yeni formatıyla çok önemli eşleşmeler olacak ve kupanın favorisi olarak gösterilen bazı önemli takımlar elenecektir." görüşünü savundu.