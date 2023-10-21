Sevilla-Real Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU)

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LaLiga 10. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşılaştı.

Sevilla ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sevilla'nın golü 74. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle geldi. Real Madrid beraberliği 78. dakikada Carvajal ile buldu.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 25'e çıkardı. Sevilla ise 9 puanda kaldı.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI: ARDA GÜLER'İN 2 HAFTAYA İHTİYACI VAR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Sevilla maçında önce Arda Güler hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakatlığını atlatmasının ardından takımla antrenmanlara başlayan milli oyuncu Arda Güler’in son durumuyla ilgili olarak Ancelotti, "Arda’nın durumu gayet iyi. Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var. Kendisi ofansif bir oyuncu ve her pozisyonda görev yapabiliyor. Bellingham gibi forvet arkasında oynayabildiği gibi ters ayaklı bir kanat oyuncusu pozisyonunda da görev alabilir" diye konuştu.