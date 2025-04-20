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        Haberler Magazin Sevil Akdağ, tutuklandı

        Sevil Akdağ, tutuklandı

        Arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:42
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        Cezaevine gönderildi
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        32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, önceki gün Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde evine gittiği 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

        Sevil Akdağ

        Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ, ifadesinde Elif Kırav ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burada sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Kırav'ın kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı. Akdağ; Elif Kırav'ın hareketsiz yattığını görüp korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söyledi.

        Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Elif Kırav

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        Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Elif Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti.

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        Sevil Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşuları, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşularından biri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayeti, Sevil Akdağ'ın işlediğini belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

        Sevil Akdağ, Kick boks antrenmanında elini yaraladıktan sonra bu fotoğrafı; Kendine bunu yapan, size neler yapmaz" cümlesiyle paylaşmıştı.

        "SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI"

        Elif Kırav'ın komşusu, emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerindeKırav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16.30 sıralarında Kırav'ın annesinin telefonla kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Elif Kırav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.

        SEVİL AKDAĞ ESENYURT'TA YAKALANDI

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Sevil Akdağ'ı kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Akdağ ifadesinde Elif Kırav ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı.

        Mahalle sakini Abdulkadir Bediroğlu; "İki kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor" dedi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Sevil Akdağ çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Elif Kırav, dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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        #Sevil Akdağ
        #Elif Kırav

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