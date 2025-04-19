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        Haberler Magazin Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi - Magazin haberleri

        Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

        32 yaşındaki Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı 29 yaşındaki Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Yakın arkadaş olan Akdağ ile Kırav, bir ay önce ev partisinde birlikte eğlenirken ne kadar yakın arkadaş olduklarını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:13
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        32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

        Cinayet; Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Elif Kırav'ın evinde işlendi.İhbar üzerine polis olay yerine gitti. İçeri giren polis ekipleri Elif Kırav’ı evinde kanlar içinde buldu.

        Sevil Akdağ'ın 9 yaşında bir kızı bulunuyor.

        Kafa, göğüs ve boyun olmak üzere Çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği saptanan Elif Kırav'ın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
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        Polis, Eli Kırav'ın alt komşusu olan tanığın ifadesine başvurdu. Tanık verdiği ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

        Elif Kırav

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        Yakın arkadaş olan Sevil Akdağ ile Elif Kırav, bir ay önce ev partisinde birlikte eğlenirken ne kadar yakın arkadaş olduklarını gözler önüne serdi. Ev partisinde Elif Kırav ile Sevil Akdağ'a iki arkadaşının da eşlik ettiği görülüyor.

        Sevil Akdağ, kick boks dersi alıyordu.

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        #Sevil Akdağ
        #Elif Kırav
        #Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

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