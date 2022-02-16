Sevgilisini eve kilitledi, serbest kaldı

Aksaray'da, sevgilisi Bahar Gül A.'yı (33) eve kilitlediği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet A. (36), sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Mehmet A.'nın, ifadesinde sevgilisinin kendi isteğiyle geldiğini, zorla evde tutmadığını, evini de yakmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Çerdiğin Mahallesi 1067'nci Sokak'taki bir rezidansta meydana geldi.
Bahar Gül A., kiraladıkları 2'nci kattaki evin balkonuna çıkıp yoldan geçenlerden, sevgilisi Mehmet A. tarafından evde kilitli tutulduğunu söyleyip yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kurtardığı Bahar Gül A.´nın polise verdiği ifadesinde, "Bir hafta önce sevgilimle bu eve geldik. Sevgilim Mehmet A., bir hafta boyunca evden çıkmama izin vermedi ve zorla evde tuttu. Bugün sabah da kapıyı kilitleyip, evden çıkıp gitti" dediği belirtildi.
Bahar Gül A.'nın Pamucak Mahallesi'ndeki evinin de sabah saatlerinde kapısı kırılıp, ateşe verildiği belirlendi. Olayı Mehmet A.'nın gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.
Bahar Gül A.'nın şikayetçi olduğu sevgilisi Mehmet A. ise gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet A.'nın ifadesinde sevgilisinin kendi isteğiyle geldiğini, zorla evde tutmadığını, evini de yakmadığını söylediği öğrenildi.
Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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