Sevgilisi ASAP Rocky'ye destek olmak için Rihanna da mahkeme salonunda

İlk duruşmada, rapçiyi saldırgan olarak tanımlayan savcılar, Rocky'nin bir anlaşmazlığın ardından çocukluk arkadaşını vurmak için bir plan düzenlediğini iddia etti. Aynı zamanda bir moda tasarımcısı olan ünlü yıldız, suçlamaları reddetti. Davanın üç hafta sürmesi bekleniyor.